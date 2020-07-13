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    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Yabancı uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında başlayan kavgada, bir kişi bıçaklanarak yaralanırken, saldırgan bölgedeki bekçi tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 17:33
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    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'nde, biri Fas diğeri Filistin uyruklu iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında, sokakta yaya devriye gezen mahalle bekçilerinin kendilerine doğru geldiğini gören Filistin uyruklu kişi, Fas uyruklu kişiyi karnından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

    İLK MÜDAHALEYİ BEKÇİ YAPTI

    Bekçilerden biri kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına koşarken, diğeri ise kaçan saldırganın peşine düştü. Adının Muhammed olduğu öğrenilen yaralıya yardım eden bekçi, üzerindeki atleti çıkararak yaranın üzerine tampon yaptı.

    Bekçi, ambulans olay yerine gelene kadar tampon yapmayı sürdürdü.

    Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Saldırgan, yaşanan kısa kovalamacanın ardından diğer bekçi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Sokak sakinlerinden Caner Kahraman ise olayı anlatarak,"Bekçiler bu taraftan koşuyordu. Adam boşluğundan bıçaklandı. Bekçi tişörtünü çıkardı, kanamasının üzerine baskı yaptı. Sonra ambulans geldi götürdü." dedi.

    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı #2

    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı #3

    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı #4

    Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı #5

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