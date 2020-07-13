Beyoğlu'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yabancı uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında başlayan kavgada, bir kişi bıçaklanarak yaralanırken, saldırgan bölgedeki bekçi tarafından yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'nde, biri Fas diğeri Filistin uyruklu iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, sokakta yaya devriye gezen mahalle bekçilerinin kendilerine doğru geldiğini gören Filistin uyruklu kişi, Fas uyruklu kişiyi karnından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

İLK MÜDAHALEYİ BEKÇİ YAPTI

Bekçilerden biri kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına koşarken, diğeri ise kaçan saldırganın peşine düştü. Adının Muhammed olduğu öğrenilen yaralıya yardım eden bekçi, üzerindeki atleti çıkararak yaranın üzerine tampon yaptı.

Bekçi, ambulans olay yerine gelene kadar tampon yapmayı sürdürdü.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan, yaşanan kısa kovalamacanın ardından diğer bekçi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak sakinlerinden Caner Kahraman ise olayı anlatarak,"Bekçiler bu taraftan koşuyordu. Adam boşluğundan bıçaklandı. Bekçi tişörtünü çıkardı, kanamasının üzerine baskı yaptı. Sonra ambulans geldi götürdü." dedi.

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