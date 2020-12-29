Beyoğlu'nda bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybetti

Tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Sefer Zafer Yılmaz'ın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Güllabici Sokak üzerinde, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz ile bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Kimliği belirsiz saldırgan, Sefer Zafer Yılmaz'ı boğazından ve karnından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaz ise kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri cep telefonu görüntülerinden zanlının eşgalini tespit etti. Kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganı olaydan birkaç saat sonra olayda kullandığı sopa ve bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

KAVGA SEBEBİ 'HUSUMET'

Gözaltına alınan 34 yaşındaki Umut S.’nin ilk ifadesinde Yılmaz ile aralarında önceden husumet olduğunu söyledi öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan saldırganın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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