Bir binanın çatı katındaki duvarın otomobil üzerine çökmesinin ardından yapılan kontrollü yıkım kameraya yansırken, o sırada bölgede herhangi birinin olmaması faciayı önledi.

Saat 13.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Mahallesi Ulaş Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısındaki dış cephe duvarı çöktü.

Büyük bir gürültüyle çöken duvar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düştü.

Molozların altında kalan otomobil hurdaya dönerken, o sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi.

DUVAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE İNDİRİLDİ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekip, önlem aldıktan sonra tehlike yaratan duvarın kalan parçasını da kontrollü şekilde yıktı.

Beyoğlu'nda binanın çatı duvarı, aracın üzerine düştü VİDEO



ARACI HURDAYA DÖNDÜ

Hurdaya dönen otomobilin sahibi Abdullah Sağlık, "Çatı katında çökme olmuş benim otomobilim park halindeydi." dedi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ SESİ GELDİ"

Mahalle sakini Serdar Erzen, "Ben evdeydim büyük bir gürültü sesi geldi. Sokağa çıktığımda, sokakta kimse yoktu. Duvar çökmüş, o sırada sokakta kimse yokmuş çok şükür can kaybı ya da yaralanma yok ama komşumuzun otomobili büyük hasar gördü." diye konuştu.

























