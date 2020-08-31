Beyoğlu'nda bir iş yeri ve araca silahlı saldırı düzenlendi

Beyoğlu'nda bir iş yeri ve araca silahlı saldırı düzenlendi

Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi'nde üç kişi husumetli olduğu bir kişinin iş yerini ve lüks aracına kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar kayıplara karıştı.

İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yaşanan olayda, bir otomobil ile husumetli olduğu iş yerine gelen üç kişi, iş yeri sahibi ile içerde tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Çıkan tartışma sonucu şahıslar dışarı çıkarak sağa sola rasgele ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu kurşunlar iş yerine ve iş yeri sahibinin lüks aracına isabet etti.

Saldırgan şahıslar ise geldikleri araç ile hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı.

Restoran çalışmaları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kayıplara karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda bir iş yeri ve araca silahlı saldırı düzenlendi VİDEO









