Beyoğlu'nda bir kadın, geçmişte cinayet işlediği şahıs tarafından öldürüldü

Beyoğlu'nda bir kadın, geçmişte cinayet işlediği şahıs tarafından öldürüldü

63 yaşındaki Aysel Bozkurt, elleri ve ayakları bağlı halde boğularak öldürüldü. Bozkurt’un, katil zanlılarından Mehmet S. ile geçmişte cinayet işledikleri öğrenildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de, 15 yıl önve birlikte yaşadığı Mehmet S.’nin sebaşka bir şahsı öldüren Aysel Bozkurt (63), 2 buçuk yıl önce hapishaneden çıktı.

13 yıl sonra cezaevinden çıkan Bozkurt, bir müddet arkadaşında kaldıktan sonra, fırın Sokak’tan kiraladığı evde kalmaya başladı.

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp boğdular İddiaya göre kadının geçmişte birlikte cinayet işlediği Mehmet S., arkadaşları Eyüp K. ve Sait K. ile birlikte Aysel Bozkurt’un evine gitti.

Mehmet S. ve arkadaşları burada önceden yaptıkları cinayet planını devreye sokarak önce kadını boğarak öldürdü.

Şahıslar ardından ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra kadının cep telefonunu da çalarak çıktı.

Olayın ardından şüpheli şahıslar, kayıplara karıştı.

Kadının yanında kan olduğu belirlendi

Dün öğle saatlerinde Bozkurt’a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi.

Kadının yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede kadının yanında bir miktarda kan olduğunu gördü.

Beyoğlu'nda bir kadın, geçmişte cinayet işlediği şahıs tarafından öldürüldü VİDEO

Mehmet S., Aysel Bozkurt’un cep telefonu ile yakalandı

Çalışma başlatan polis ekipleri, kadının cep telefonunun çalındığını fark etti. Kadının arkadaşlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kadının geçmişini öğrendikten sonra cinayet zanlısının Mehmet S. olabileceğini tespit etti.

Çalışmalar devam ettiği esnada dün akşam saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini gördü.

Şahsı durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü.

Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin öldürülmüş halde bulunan Aysel Bozkurt’a ait olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ederek Eyüp K. ve Sait K. ile planladığını söyledi.

Katil zanlısı Mehmet S.’yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer iki zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet S.’nin emniyette ifadesinin alındığı ve “kasten öldürme” suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.