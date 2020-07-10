İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir dükkanda çıkan yangında bir işçi dumandan ekilendi.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında akşam saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.





BİR ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yapılan çalışmalar sırasında işyerinde dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından işyeri çalışanı çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından işyerinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda bir mağazada yangın çıktı VİDEO









