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    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti

    Önceden borç verdiği arkadaşının parayı geri vermemesi üzerine sinirlenen bir şahıs, arkadaşını öldüresiye dövdüğü anları cep telefonu ile kaydettirdi.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 12:14
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    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti #1

    İsatnbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde, borç verdiği İran uyruklu Davud G. ile karşılaşan Hüseyin K., bir süre sohbet edip bir depoya gitti.

    İkilinin depoya gitmesi üzerine alacaklı olan Hüseyin K., borç verdiği arkadaşına  “Borcumu ne zaman vereceksin?” diye sordu. Ancak Davud G. iddiaya göre Hüseyin K.’ye “Keyfim ne zaman isterse o zaman vereceğim” dedi.

    PARAYI ALAMAYINCA SOPA VE SATIRLA DÖVDÜ

    Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen Hüseyin K., eline geçirdiği sopa ile Davud G.’yi darbetmeye başladı.

    Dakikalarca sopayla Davud G.’ye vuran Hüseyin K. bir süre sonra eline aldığı satırı yan çevirip bu şekilde darbetmeye başladı. Darp esnasında ağır hakaret ve küfürler eden K. kendisine yalvaran G.’yi öldüresiye döverken, o anları da arkadaşına kaydettirdi.

    Olayın ardından ise siniri geçen Hüseyin K., Davud G.’nin gitmesine izin verdi.

    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti ViDEO

    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti #2

    DARBEDİLEN ADAM ŞİKAYETTE BULUNDU

    Davud G., darbedilmesinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetinde alıkonularak darp ve tehdit edildiğini, üzerindeki paraların ise alındığını söyleyerek davacı olduğunu belirtti.

    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti #3

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Olayın ardından polis ekipleri, darpçı şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, şüpheli Hüseyin K. emniyete giderek teslim oldu.

    İfadesinin alınmasının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K., çıkartıldığı mahkemece “nitelikli yağma”, “şantaj” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklanarak Paşa Kapısı Cezaevi'ne gönderildi.

    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti #4

    Beyoğlu'nda borcu olan kişiyi satır ve sopayla darbetti #5

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