Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın sürücülere zor anlar yaşattı

Tarlabaşı Bulvarı'nda arabaların önünde durup, trafiği durduran kadın, polis görünce hemen uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan bir kadın, araçların önünde durarak trafiği engelledi.

Sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, kadının yoldan çekilmesi için korna çaldı.

İkna etmeye çalıştılar

Bazı sürücüler ise araçlarından inerek kadını ikna etmeye çalıştı.

Polisi görünce uzaklaştı

DHA'nın haberine göre; kadın çevredekilerin çabalarına rağmen yoldan çekilmeyince, polis çağrıldı. Polisin geldiğini gören kadın, ara sokağa girerek, uzaklaştı.













