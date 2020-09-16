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    Beyoğlu'nda camdan cama geçmeye çalıştı, 7'nci kattan aşağı düştü

    Yedi katlı bir otelin dışından tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi, aşağı düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 16:50
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 16:50
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    Beyoğlu'nda camdan cama geçmeye çalıştı, 7'nci kattan aşağı düştü

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacımimi Mahallesi'nde iddiaya göre, otel önünde bulunan Amerikalı bir kişi ile birileri arasında tartışma yaşandı.

    Amerikalı şahıs daha sonra odasına çıkarken, tartışma burada da devam etti.

    7'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

    Bir süre sonra cama çıkan Amerikalı, yardım çığlıkları atarak binanın dışından diğer cama geçmeye çalıştı. Bu sırada ise dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Beyoğlu'nda camdan cama geçmeye çalıştı, 7'nci kattan aşağı düştü

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi de gözaltına alındı.

    Beyoğlu nda camdan cama geçmeye çalıştı, 7 nci kattan aşağı düştü #1

    Beyoğlu nda camdan cama geçmeye çalıştı, 7 nci kattan aşağı düştü #2

    Beyoğlu nda camdan cama geçmeye çalıştı, 7 nci kattan aşağı düştü #3

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