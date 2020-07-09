İstanbul Beyoğlu'nda sevgilisiyle gezdiği esnada kendisine laf atan genç tarafından darp edilen şahıs, arkadaşlarını toplayıp geri geldiğinde kendisine laf atan şahsı tabancayla yaraladı.

1 Haziran Pazartesi günü gece saatlerinde, Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, semtteki bir cami avlusunda oturan İsmail Ç., sokakta sevgilisiyle gezen bir şahsa laf attı.

Şahıs'ın cevap vermesi üzerine İsmail Ç. tarafından darp edildi. Olayın üzerine bir şahıs sevgilisiyle birlikte sokaktan uzaklaştı.

Bir süre sonra arkadaşlarını da toplayarak sokağa geri gelen genç, cami avlusunda oturan İsmail Ç. ile kavga etmeye başladı.

BACAĞINDAN VURUP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Kavgada genç, İsmail Ç.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Yaralı halde kaçmaya çalışan İsmail Ç. bir süre sonra yere düştü. Peşlerinden gelen saldırgan grup, Ç.'yi yerde dakikalarca tekme tokat darp etti.

Olayın ardından şahıslar koşarak kayıplara karışırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, ateş açılmasıyla avludakiler koşarak kaçıyor. Bacağından yaralanan genç ise bir süre topalladıktan sonra yere yığılıyor.

Hemen arkasından gelen saldırganlar genci tekme ve tokatlarla darp ediyor. Genci silahla yaralayan saldırgan ise elindeki tabancayı sallıyor. Şahıslar ardından avludan kaçıyor.

Beyoğlu'ndaki bir cami avlusunda dehşet anları VİDEO



POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İsmail Ç.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Görgü şahitlerinin de ifadelerine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





"KIZ ARKADAŞINA LAF ATINCA GURURUNA YEDİREMEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Kız arkadaşına laf atmışlar, küfrü kaldıramayınca dayanamamışlar arkadaşlarını toplayıp geliyor.

Daha sonra da arkadaşı bacaklarından yaralayıp olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Darp ve yaralama var ama olayın öncesinde vuran kişinin kız arkadaşına laf atmışlar. O da kız arkadaşı yanında olunca gururuna yedirememiş” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



