Bir şahıs, aracıyla seyir halinde giderken mağazada cansız mankenin üzerinde gördüğü montu gözüne kestirdi. Hırsız, manken üzerinden montu çalıp gitti, polis ekipleri ise harekete geçti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde işlek bir cadde üzerindeki giyim mağazası önünde ilginç bir hırsızlık meydana geldi.

Otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen sürücüsü, mağaza önünden geçerken yol kenarındaki mağazadan cansız mankenin üzerindeki montu gözüne kestirdi.

Cansın mankenin üzerindeki montu çaldı

Aracını durdurup müşteri kılığında mağaza önüne gelen şahıs, dükkanın önündeki cansız mankenlerin yanında bir süre oyalanıp mankenin üzerindeki montu inceledi.

Etrafı kontrol ettikten sonra montu alan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek oradan uzaklaştı.

Beyoğlu'nda cansız mankenin üstünden mont çaldı VİDEO



O anlar anbean kameralara kaydedildi

Otomobiliyle geçtiği esnada gözüne kestirdiği cansız manken üzerinden montu çalan şahsın görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi akşam saatlerinde mağazayı kapattığı esnada durumu fark edince güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Mağaza sahibi, güvenlik kamera kayıtlarında bir şahıs tarafından montun çalındığını gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri mont hırsızının peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine harekete geçti ve olayla ilgili çalışmalar başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şüpheli şahsın A.O. olduğu belirlendi.

Hırsız yakalandı

İHA'nın haberine göre, montu çalan şüpheli şahıs, Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde olayda kullandığı araç ile birlikte yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan A.O. isimli şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.