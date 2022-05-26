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    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü

    Ev sahibine yakalanınca korkudan çatıya çıkan hırsız, sokaktaki çocuğun üstüne düştü. Panikle kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de merdivenden düşerek bacağını kırdı.
    • 26.05.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:12
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    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi’ndeki müstakil bir eve giren yabancı uyruklı hırsız, ev sahibiyle karşılaşması üzerine çatıya kaçtı.

    Peşinden giden ev sahibi, şüpheliyi indirmek için mücadele verdi.

    Çocuğun üstüne düştü kaçmaya devam etti

    Hırsız ise bir süre sonra dengesini kaybetti ve yolda yürüyen Furkan A.'nın (9) üstüne düştü. Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız panikle kaçmaya başladı.

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız çocuğun üstüne düştü VİDEO

    İkinci kez düşüp bacağını kırdı

    Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız, buradaki yükseklikten bir kez daha aşağı düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hırsız, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İHA'nın haberine göre polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü #1

    Beyoğlu nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü #2

    Beyoğlu nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü #3

    Beyoğlu nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü #4

    Beyoğlu nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü #5


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