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Beyoğlu'nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada

Beyoğlu'nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada

Akşam namazı için camiye gelen bir vatandaşın, cemaatle namaz kılarken secdeye gittiği sırada çantası çalındı. Cep telefonu ve 90 bin lirası çalınan şahıs, hırsızdan şikayetçi oldu.