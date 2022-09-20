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    Beyoğlu'nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada

    Akşam namazı için camiye gelen bir vatandaşın, cemaatle namaz kılarken secdeye gittiği sırada çantası çalındı. Cep telefonu ve 90 bin lirası çalınan şahıs, hırsızdan şikayetçi oldu.
    • 20.09.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:41
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    Beyoğlu'nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada

    Hırsızlar için mekan fark etmiyor...

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Camii'ne hırsız dadandı.

    Akşam namazı için toplanan cemaat, hocayla birlikte namaza başladı.

    Cemaat içine girerek çantayı aldı

    Bir süre sonra camiye giren şüpheli, cemaatteki vatandaşın el çantasını alarak olay yerinden kaçtı.

    Namazın bitmesinin ardından başucundaki çantayı bulamayan şahıs, caminin güvenlik kameralarını izledi.

    Görüntülerde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantanın kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını gördü.

    Beyoğlu'nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada VİDEO

    Beyoğlu nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada #1

    Cep telefonu ve 90 bin lirası çalındı

    DHA'nın aktarımına göre; çantasında yaklaşık 15 bin lira değerinde cep telefonu ve 90 bin lirası bulunan vatandaş, emniyet merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

    Beyoğlu nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada #2

    Beyoğlu nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada #3

    Beyoğlu nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada #4

    Beyoğlu nda cemaatin arasına girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada #5


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