Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı

Turist bir bebeğin oynadığı telefon, 16 yaşındaki kız çocuğu tarafından çalındı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir döviz bürosuna gelen turist Sameh A., cep telefonunu oynaması için bebek arabasındaki çocuğuna verdi.

Çocuğun elindeki telefon ise bölgedeki 16 yaşındaki hırsızın hedefi oldu.

Kaşla göz arasında çaldı

Uygun zamanı bulunca bebeğin elindeki telefonu alan kız çocuğu, olay yerinden kaçtı. Bebeğinin elindeki telefonu göremeyen Sameh A., durumu öğrenince polise bildirdi.

Beyoğlu'nda bebeğin elindeki telefonu çaldı

Polis gözaltına aldı

DHA'nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu polisi, şüphelinin N.K. olduğunu belirledi. Daha önce de çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen N.K., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.K. ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.