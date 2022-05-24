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    Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı

    Turist bir bebeğin oynadığı telefon, 16 yaşındaki kız çocuğu tarafından çalındı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
    • 24.05.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:55
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    Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir döviz bürosuna gelen turist Sameh A., cep telefonunu oynaması için bebek arabasındaki çocuğuna verdi.

    Çocuğun elindeki telefon ise bölgedeki 16 yaşındaki hırsızın hedefi oldu.

    Kaşla göz arasında çaldı

    Uygun zamanı bulunca bebeğin elindeki telefonu alan kız çocuğu, olay yerinden kaçtı. Bebeğinin elindeki telefonu göremeyen Sameh A., durumu öğrenince polise bildirdi.

    Beyoğlu'nda bebeğin elindeki telefonu çaldı

    Polis gözaltına aldı

    DHA'nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu polisi, şüphelinin N.K. olduğunu belirledi. Daha önce de çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen N.K., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.K. ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

    Beyoğlu nda cep telefonu hırsızlığı #1

    Beyoğlu nda cep telefonu hırsızlığı #2

    Beyoğlu nda cep telefonu hırsızlığı #3


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