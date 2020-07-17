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İngiltere uyruklu kişinin çantası, Cezayir uyruklu kapkaççı 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelileri takibe alan polis, kapkaççıları ve çantayı yakaladı.

Beyoğlu'nda kapkaççılık olayı yaşandı.

Recep Paşa Caddesi üzerinde İngiltere uyruklu bir kişi, sokakta çanta ve valizi ile bekliyordu.

Pazartesi günü beklediği sırada 54 yaşındaki W.A.C.'nin yanına Cezayir uyruklu 2 kişi yanaştı.

İNGİLİZ İHBAR'DA BULUNDU

35 yaşındaki Lotfi B. ve 43 yaşındaki Mokthar A.'nın olduğu belirlenen şüpheliler, W.A.C.'nin polise ihbarda bulunması üzerine polis tarafından takibe alındı.

Beyoğlu'nda Cezayirli kapkaççılar, İngiliz'i soydu - VİDEO



SERBEST BIRAKILDILAR

Ekipler tarafından yakalanarak, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı