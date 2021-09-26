Beyoğlu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Beyoğlu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Lokantada jeneratörden kaynaklı çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki ara sokaka bir lokantanın jeneratöründen bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesinni üzerine hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Dumanlar sebebiyle lokantanın yanında bulunan binadaki vatandaşlar da tedirgin olup aşağı indi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Ekiplerin yangını kısa zaman içerisinde kontrol altına almasının üzerine vatandaşlar da normale döndü.

Yaşanan olayda ölü veya yaralı olmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.