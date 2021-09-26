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    Beyoğlu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

    Lokantada jeneratörden kaynaklı çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 17:25
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    Beyoğlu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki ara sokaka bir lokantanın jeneratöründen bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.

    Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesinni üzerine hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

    İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

    Dumanlar sebebiyle lokantanın yanında bulunan binadaki vatandaşlar da tedirgin olup aşağı indi.

    Beyoğlu nda çıkan yangın paniğe neden oldu #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Ekiplerin yangını kısa zaman içerisinde kontrol altına almasının üzerine vatandaşlar da normale döndü.

    Yaşanan olayda ölü veya yaralı olmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

    Beyoğlu nda çıkan yangın paniğe neden oldu #2

    Beyoğlu nda çıkan yangın paniğe neden oldu #3

    Beyoğlu nda çıkan yangın paniğe neden oldu #4

    Beyoğlu nda çıkan yangın paniğe neden oldu #5

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