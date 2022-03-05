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    Beyoğlu'nda cinayet şüphelileri yakalandı

    Alacak-verecek meselesi nedeniyle motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu Aydın Akdağ öldürülürken, yakalanan 2 şüphelinin başkasını vurmak isterken yanlış kişiyi öldürdükleri öğrenildi.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:08
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    Beyoğlu'nda cinayet şüphelileri yakalandı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Fesçi Yokuşu sokakta 1 Mart 2022 tarihinde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, o sırada sokak merdivenlerinde oturan üç arkadaşa doğru ateş açtı.

    3 KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

    Şüpheliler olay yerinden kaçarken vurularak ağır yaralanan Aydın Akdağ (23) hastaneye kaldırıldı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Aydın Akdağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Beyoğlu'nda cinayet şüphelileri yakalandı

    SALDIRGANLARIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin motosikletle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi.

    Görüntülerde şüphelilerin hızla kaçtığı, arkadaki şüphelinin ise elinde tabanca olduğu görüldü.

    Beyoğlu nda cinayet şüphelileri yakalandı #1

    YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

    Polis yaptığı incelemede olayda asıl hedefin Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşı Y.D.(25) olduğunu tespit etti.

    Bu gelişme üzerine Y.D.'nin iki gün önce alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği iki şüpheli, polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis kısa süre içinde olay sırasında motosikleti kullanan Hüsnü P. ile ateş açan Nurettin K.(29)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden olayda kullandığı 9 mm tabanca ele geçirildi.

    Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Nurettin K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Y.D. ile kavga ettiği, intikam almak için bu saldırıyı planladığı tespit edildi. Şüpheliler poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

    Beyoğlu nda cinayet şüphelileri yakalandı #2

    Beyoğlu nda cinayet şüphelileri yakalandı #3


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