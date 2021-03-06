Beyoğlu'nda çocukların kavgasına aileler de katıldı: 1 yaralı

Çocuklar arasında başlayan tartışma, aile üyelerinin de katılmasıyla meydan kavgasına dönüştü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçakla yaralandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka gelince birbirlerine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı.

MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı.

Vatandaşların araya girmesiyle iki grup olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda gencin boğazından bıçaklandığı meydan kavgası kamerada İZLE