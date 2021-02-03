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    Beyoğlu'nda darbedilen adamı, kadınlar korudu

    Kimliği belirsiz şahıslar tarafından gündüz vakti darbedilen adamı, yoldan geçen kadınlar korudu. Burnu kurulan adam, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:22
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    Beyoğlu'nda darbedilen adamı, kadınlar korudu

    Dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu'na bağlı Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde yürüyen yaşlı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle saldırıya uğradı.

    Kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adam, tekme ve yumruklarla vatandaşların gözü önünde dakikalarca darbedildi.

    ŞAHIS, KAYIPLARA KARIŞTI

    Adam yere yığılırken, saldırgan şahıs ise girdiği sokaktan koşarak kayıplara karıştı.

    ÇEVREDEKİ KADINLAR YETİŞTİ

    Yüzü kanlar içerisinde kalan adamın yardımına, çevredeki kadınlar koştu. Adamın yüzünü suyla yıkayan ve peçeteyle kanlarını silen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Beyoğlu'nda darbedilen adamı, kadınlar korudu VİDEO

    Beyoğlu nda darbedilen adamı, kadınlar korudu #1

    BURNU KIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, burnunun kırıldığı öğrenilen yaşlı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan olayın ardından polis ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda darbedilen adamı, kadınlar korudu #2

    Beyoğlu nda darbedilen adamı, kadınlar korudu #3

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