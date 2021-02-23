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    Beyoğlu'nda dayısının otomobilini parçaladı

    Dayısından para alamadığını iddia eden kişi, otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da yeğenini demir çubukla darbederek hastanelik etti.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 14:43
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    Beyoğlu'nda dayısının otomobilini parçaladı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde iddialara göre, Latif M., dayısı Orhan P.'den para istedi.

    Parayı alamayan Latif M., sinirlenerek Orhan P.'nin aracına zarar vermeye başladı.

    OTOMOBİLİ PARÇALADI, DAYISINDAN DAYAK YEDİ

    Otomobilinin camlarının kırıldığını, aynalarının parçalandığını gören dayı da yeğenini demir çubukla dövüp başından yaraladı. İkilinin kavgası diğer aile üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

    3 KİŞİYE GÖZALTI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

    Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Beyoğlu nda dayısının otomobilini parçaladı #1

    Beyoğlu nda dayısının otomobilini parçaladı #2

    Beyoğlu nda dayısının otomobilini parçaladı #3

    Beyoğlu nda dayısının otomobilini parçaladı #4

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