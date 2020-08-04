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- Beyoğlu’nda değnekçilik yapan 7 şüpheli yakalandı
Beyoğlu’nda değnekçilik yapan 7 şüpheli yakalandı
Değnekçilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.
- DHA
- 04.08.2020 - 16:46
- Güncelleme : 04.08.2020 - 16:46
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Korsan Otoparkçılık, Değnekçilik' konusu ile ilgili dün Beyoğlu'nda çalışmalar yapıldığı bildirildi.
ADLİ İŞLEMDEN GEÇTİLER
Çalışmalarda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.