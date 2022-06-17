Sokakta dilenen kadın, gözaltına alınmamak için bağırarak polislere fiziksel temasta bulundu. Ekiplerin zor anları kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Ekibi, Karaköy’de dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi.

Bu sırada, dilenci kadınlardan biri ekiplere oldukça zor anlar yaşattı.

Polislere taşkınlık

Gözaltına alınmamak için direnen kadın, zabıta ve polislere bağırarak ve fiziksel temasta bulunarak zorluk çıkardı.

O anları kayda alan basın mensuplarına da saldırgan tavırlar sergileyen dilenci, uzun süren çabaların ardından araca bindirilerek karakola götürüldü. Yapılan operasyon sonucu 4 dilenci kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda dilenci operasyonu: Ekiplere taşkınlık yaptılar ViDEO

Çöpten topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yaptı

Çöp konteynerlerinin yanında kucağında bebeği ile oturan bir dilenci kadının ise duygu sömürüsü pes dedirtti.

Çöpten topladığı ekmekleri bir poşete dolduran dilenci, bunları yiyormuş gibi görünerek duygu sömürüsü yapıp, insanlardan para dilendi. Oynadığı tiyatroya bebeğini de alet eden dilenci, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Seyyar araca el konuldu

Denetim esnasında bir seyyar satıcının ise aracına ve mallarına el konuldu. Edinilen bilgiye göre, satıcı daha önce defalarca uyarılmasına rağmen Necati Bey Caddesi üzerinde satış yapmaya devam etti. Kendisine yapılan uyarıları dikkate almayan seyyar satıcının aracına ve ürünlerine de el konuldu.