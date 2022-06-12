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    Beyoğlu’nda duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

    Elindeki İstanbul kartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını iddia eden dilenci, para toplarken, sivil zabıta tarafından suçüstü yakalandı.
    • 12.06.2022 - 09:23
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    Beyoğlu’nda duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda elindeki İstanbul kartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını söyleyen dilenci, para istemeye başladı.

    Uyguladığı kart oyunuyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiden para alan dilenciye bir turistin de restoranda yemek ısmarladığı görüldü.

    Zabıta, suçüstü yakaladı

    Restoranda yemeğini yiyen kadını görenler durumu yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine dilencinin peşine düşen sivil zabıta ekipleri, bir kişiden para almak üzere olan dilenciyi suçüstü yakaladı.

    İHA’nın haberine göre yakalanan dilenci zabıta müdürlüğüne götürüldü.

    Beyoğlu’nda duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü #1


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