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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın

    Kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen mekandaki 8 kişiye 27 bin lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 16:17
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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Asmalı Mescit Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince denetim gerçekleşti.

    Denetimde kısıtlamaya rağmen açık olan bir eğlence mekanına baskın yapıldı.

    8 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler, içerideki 8 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 27 bin 752 lira para cezası kesti. İş yeri de Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

    Beyoğlu nda eğlence mekanına baskın #1

    Beyoğlu nda eğlence mekanına baskın #2

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