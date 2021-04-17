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- Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın
Kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit edilen mekandaki 8 kişiye 27 bin lira para cezası uygulandı.
- DHA
- 17.04.2021 - 16:17
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Asmalı Mescit Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince denetim gerçekleşti.
Denetimde kısıtlamaya rağmen açık olan bir eğlence mekanına baskın yapıldı.
8 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, içerideki 8 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplam 27 bin 752 lira para cezası kesti. İş yeri de Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.