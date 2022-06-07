Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak elektrik, su, doğalgaz kesintilerini yapacak ekipler ile evlerini boşaltmayan vatandaşlar arasında arbede çıktı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi yönünde alınan karar kapsamında, dönüşüme giren dükkan ve dairelerde elektrik ve su hizmetinde kesintiye gidildi.

Vatandaşlardan bazıları ev ve iş yerlerini boşaltmayarak elektriği kesmeye çalışan görevlileri engelledi.

Zaman zaman gerginliğin artması sonucunda fenalaşan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Kendilerine 160 tane dava açtık”

DHA’nın haberine göre; Fetihtepe Mahallesi Dernek Başkanı Şenel Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Burası Fetihtepe Mahallesi 3550 ada. 2 yıldır burada kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Halk verdikleri muvafakatnameyi kabul etmiyor. Bana uygun sözleşme yap. Buranın garantisini ver. 5 binlik ve binlik planları cuma günü Bölge İdare Mahkemesi’nden tamamen iptal edildi. Kendilerine 160 tane dava açtık. Üst mahkemeye başvurduk. Ama hiçbir şekilde dinlemiyorlar.”

Beyoğlu'nda, ekipler ile vatandaşlar arasında kentsel dönüşüm gerginliği VİDEO







Belediye açıklama yaptı

Konuyla ilgili Beyoğlu Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleşecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan yapılacak ve bu daire ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek.

Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak.

“Mart ayında tebligat gönderildi”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mart ayında muvafakatname imzalamayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderildi. 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı'ndan önce her bir hak sahibinin teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğalgaz erişimlerinin kesileceğini dair bilgilendirildiği açıklandı. Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen, yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı.”