Beyoğlu'nda engelli adamı darbettiler

Engelli Veysel Kan'ı sokak ortasında darbeden bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından dövülürken polis müdahalesi ile kurtuldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, tek bacağı ile yaşam mücadelesi veren engelli Veysi Kan ile önceden aralarında anlaşmazlık bulunan ve yanına gelen iki kişi tartışma yaşadı.

M.D., Veysi Kan'ı kolundan tutup çekiştirerek darbetmeye başladı. M.D.'nin yumruk attığı Kan, yere düşerek başından yaralandı.

Bağrışmalar üzerine olay yerine gelen bir polis, engelli adama saldıran kişiye engel oldu.

VATANDAŞLAR DA SALDIRGANI DARBETTİ

Polis yerdeki engelliye yardım etmeye çalışırken bu sırada olay yerinde toplanan vatandaşlar, Kan'ı darbeden M.D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. M.D.'yi vatandaşların elinden yine polis kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ADAMA YUMRUK ATTI"

Görgü tanığı Sedat Dündar, "Engelli adamı ayağından tutarak getirdi. 'Karakola gideceğiz' dedi. Adam da 'Ben karakola gelmem, karakolluk bir şey yok' dedi. Sonra ona yumruk attı adam da yere düşüp başını vurdu." diye konuştu.

Diğer görgü tanığı İsmail Kara ise "Ben yoldan geçiyordum. İki kişilerdi adamı kolundan tuttu, birbirlerine davanı geri al gibi bir şeyler söylediler. 'Neden karakola gidip davamı geri alayım' dedi. Sonra kafasına yumrukla vurdu adam yere düştü kafasını taşa çarptı. Ben ambulansı arayıp vatandaşlık görevimi yaptım." dedi.

DARBETTİĞİ ENGELLİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından gözaltına alınan M.D. ise polis merkezine götürüldü.

M.D. polise verdiği ifadesinde, kendisinden 35 lira para isteyen Veysel Kan'a para çekmesi için bankamatik kartını verdiğini, karttan 35 lira yerine 800 lira çekildiğini ve bunun üzerine kavga ettiklerini iddia ederek Veysi Kan'dan şikayetçi oldu.

"PARAMI ALDILAR, YEDİLER"

Tedavi sonrası hastaneden çıkıp kendisine saldıran M.D.'den şikayetçi olmak için polis merkezine giden engelli Veysi Kan, hastane çıkışında "Beni dilenciliğe başlattılar. Paramı aldılar, yediler. Şimdi beni hırsız çıkartıyorlar. Paramızı yedin diyorlar. Ben mendil satıyordum, beni tezgaha düşürüp kafamı kırdılar. Benim paramı aldılar, paramı istedim diye beni hırsız çıkardılar. Başıma demir mi vurdular ne vurdular bilmiyorum. Turan Caddesi'nde korsan otopark çalıştırıyorlar. Ben ondan borç almışım, 800 lira parasını çekmişim. Kartı bana kendisi verdi borcu vardı. Kartı vermese, şifreyi vermese ben onun parasını çekebilir miyim. Beni böyle bir tezgaha düşürdüler." diye konuştu.

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