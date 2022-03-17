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    Beyoğlu'nda eşini sokak ortasında darbetti

    Yabancı uyruklu bir baba, bebek arabasındaki çocuğunu almak isteyen eşine sokak ortasında yumruk attı. Kadın, aldığı darbeyle yığılıp kalırken, öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 11:11
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    Beyoğlu'nda eşini sokak ortasında darbetti

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Irmak Caddesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, bebek arabasındaki çocuğu ile yol kenarında bekleyen eşiyle, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Bunun üzerine kadın, bebek arabasındaki çocuğunu almak istedi. Çocuğu vermek istemeyen eşi ise kadına engel olmaya çalıştı.

    ÇOCUĞUNU ALMAK İSTEYEN EŞİNE YUMRUK ATTI

    Kadının çocuğu almak için direnmesi üzerine öfkelenen koca, eşine yumruk attı. Kadın, aldığı darbeyle sokak ortasında yığılıp kaldı.

    Çevredekilere aldırış etmeyen koca ise sakin tavırlar ile bebek arabasındaki çocuğunun yanına ilerledi.

    SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

    Kadının yardımına çevredekiler koşarken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis, saldırgan kocayı gözaltına aldı.

    Kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

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