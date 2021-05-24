Beyoğlu'nda eski eşi Nermin U.'yu yaralayan Mahir A., yakalandı. Nermin U. ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz cuma günü, 4 yıl önce boşandığı eski eşi 45 yaşındaki Nermin U.'ya sokak ortasında kurşun yağdıran Mahir A., olay yerinden kaçmıştı.

EKİPLER YOĞUN BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Olayın yaşandığı yer ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, şahsın bir an önce yakalanması için gece gündüz demeden çalıştı.

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Mahir A. gece saatlerinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mahir A.'nın yakalanmadan önce iki kişiye telefonuyla mesaj attığı, yerinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.

Beyoğlu’nda eski eşine kurşun yağdıran şahıs yakalandı VİDEO ARŞİV





EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Eski eşi Nermin A.'yı sokak ortasında vurarak ağır yaralayan Mahir A., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan iki çocuk annesi Nermin A.'nın hala yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



