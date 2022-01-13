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Beyoğlu’nda evine giden kadına kapkaç şoku

Beyoğlu’nda evine giden kadına kapkaç şoku

Akşam saatlerinde evine giden bir kadın, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anları kameralara yansırken kadının çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.