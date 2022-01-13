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- Beyoğlu’nda evine giden kadına kapkaç şoku
Beyoğlu’nda evine giden kadına kapkaç şoku
- İHA
- 13.01.2022 - 09:57
- Güncelleme : 13.01.2022 - 10:11
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki işinden çıkan bir kadın, evine gitmek üzere yola koyuldu.
O esnada kadını takibe alan şahıs, bir süre izledikten sonra arkasından yavaşça yaklaştı.
KOŞTU AMA YAKALAYAMADI
Kadının çantasını kapıp kaçan şahıs, koşarak kaçmaya başladı.
Neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı.
Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu’nda genç kadına kapkaç kamerada VİDEO
POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ
Şüphelinin hızla koşarak uzaklaşmasının ardından şoku atlatan genç kadın, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
ÖNCE EŞKALİ ARDINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, önce şahsın eşkalini ardından da kimliğini tespit etti.
Devam eden çalışmalarda şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.