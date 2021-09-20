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- Beyoğlu'nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar
Beyoğlu'nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar
- İHA
- 20.09.2021 - 10:15
- Güncelleme : 20.09.2021 - 10:40
İstanbul Beyoğlu’nda yabancı uyruklu iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı.
Ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yapan şahıslar, o anları kaydederek gencin ailesine gönderdi. Aileden yüklü miktarda fidye isteyen saldırganlar, fidye ödendikten sonra genci serbest bıraktı.
İşkenceye uğrayan genç, kurtulduktan bir süre sonra saldırganları şikayet etti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu'nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar VİDEO
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların kimliklerini tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Çalışmalara devam eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan işkence anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.