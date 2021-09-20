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    Beyoğlu'nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar

    Kaçırdıkları gence şiddet uygularken kayıt altına alan saldırganlar, o anları genç çocuğun ailesine yollayarak para talep etti. Ailenin para göndermesi üzerine genç serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:40
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    Beyoğlu'nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar

    İstanbul Beyoğlu’nda yabancı uyruklu iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı.

    Ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yapan şahıslar, o anları kaydederek gencin ailesine gönderdi. Aileden yüklü miktarda fidye isteyen saldırganlar, fidye ödendikten sonra genci serbest bıraktı.

    İşkenceye uğrayan genç, kurtulduktan bir süre sonra saldırganları şikayet etti.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Beyoğlu'nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar VİDEO

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların kimliklerini tespit etti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Çalışmalara devam eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan işkence anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

    Beyoğlu nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar #1

    Beyoğlu nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar #2

    Beyoğlu nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar #3

    Beyoğlu nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar #4

    Beyoğlu nda fidye istemek için kaçırdıkları gence işkence yaptılar #5

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