Sokakta gördükleri kadınlarla fuhuş için anlaşan yabancı uykuklu 2 kişi, kadınlar tarafından gasbedildi. Biber gazı ile saldırıya uğrayan şahıslardan 350 euro ve kol saati çalındı.

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokakta gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı.

İlk olarak kadınlar dikkat çekmemek için sokaktaki bir binanın içerisine girdi, bir süre sonra da Mashaallah R. ile Arman J. de kadınların arkasından binaya giriş yaptı.

Biber gazlı saldırıya uğradılar

Mashaallah R. ile Arman J. girdikleri binada, kadınların biber gazlı saldırısına uğradı. Biber gazı sıkan kadınlar şahısların üzerindeki 350 euro ile kol saatlerini gasbetti.

Kadınlar daha sonra biber gazının etkisinde olan gençleri, binanın dışarısına çıkartıp kovaladı.

Binanın içinde yakalandılar

Mashaallah R. ile Arman J. isimli yabancı uyruklu şahıslar, yaşadıkları olayın ardından en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri gasp eden kadınların M.Ç. ile Shirkhan A. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri kadınları, olayın yaşandığı binanın içinde yakaladı. Gaspçı kadınlar tutuklandı Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Yaşanan olayın ardından gençlerin binaya girişi ve daha sonra kadınları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda fuhşa giden 2 şahıs biber gazlı gasba uğradı VİDEO