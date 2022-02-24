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    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada

    Arkadaşıyla yürüyen genç kızı uzun süre takip eden bir şahıs, market girişinde elindeki cüzdanı çalarak kaçtı. Kapkaç anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 10:35
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    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada

    Geçtiğimiz aylarda genç bir kız, arkadaşıyla birlikte İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki markete doğru yürümeye başladı.

    Genç kızın elinde cüzdan ve telefon olduğunu fark eden kapkaççı, iki arkadaşı peşine takılarak uzun süre takip etti.

    KOVALAMAYA ÇALIŞTI

    Saat 21.00 sıralarında, marketin girişinde genç kızın elindeki cüzdanı çalıp, cep telefonunu yere düşüren kapkaççı olay yerinden kaçtı.

    Neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden kovalamaya çalıştı.

    Yaşanan kapkaç dehşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ, YAKALANDI

    Yaşadıklarının ardından genç kız, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaççının kimliğini belirledi.

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kapkaççı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada #1

    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada #2

    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada #3

    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada #4

    Beyoğlu’nda genç kıza kapkaç kamerada #5


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