Gece kulübüne alınmayan 3 kadın, güvenlik görevlilerine saldırdı. Alkol ve uyuşturucu etkisindeki kadınlardan biri, bir güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak kopardı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de, Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübüne önceki gün saat 03.15 sıralarında 3 yabancı uyruklu kadın girmek istedi.

Kulübün kapısındaki güvenlik görevlisi, kadınların aşırı alkollü olduğunu görünce içeri almak istemedi.

Bunun üzerine tarafalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kadınlar tekme ve yumruklarla güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı. Güvenlik görevlileri kendilerine saldıran kadınları dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan biri, bir güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak kopardı.

Parmağının koptuğunu fark eden güvenlik görevlisi, kadınları saçlarından tutup döverek dışarı attı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, güvenlik görevlilerinin kadınları dışarı çıkarmaya çalıştığı ve kopan parmağın arandığı anlar yer aldı.

Kopan parmağın bulunmasının ardından güvenlik görevlisi, Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne götürüldü.

Beyoğlu’nda güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadın tutuklandı VİDEO



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı.

Parmağı koparan kadın, polis merkezindeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik görevlisinin parmağı, ayağından alınan parça ile yerine dikildi.

“UYUŞTURUCU ALDIKLARI İÇİN İÇERİYE ALMAK İSTEMEDİM”

Parmağı kopan güvenlik görevlisi, olay anına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Olayın geçtiği gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisiyim. İki gündür zorlu müdahalelerle uğraşıyorum. Cep telefonu görüntüleri beni çok üzdü. Sanırım yanlış kanıya varılmış. Gece kulübüne gelen 3 yabancı uyruklu kadın içeriye girmek istedi. Fazla alkollü ve uyuşturucu aldıkları için içeriye almak istemedim. Bunu kabul etmeyip itiraz ettiler. Agresif davranışlarda bulundular. Ben de sesimi yükseltmek zorunda kaldım.





“KÜFREDİP YÜZÜME TÜKÜRMEYE BAŞLADI”

İçlerinden birisi daha fazla abarttı. Küfredip yüzümüze tükürmeye başladı. Arkadaşım müdahale etmek isteyince arkadaşıma çanta ile vurdu. Kendisini tuttum ve dışarıya çıkartmak istedim. Nasıl olduğunu anlayamadan kadın, parmağımı kapmış. Isırıp koparmış.





“BU KADINA ŞİDDET OLARAK ALGILANMASIN”

Ben bunu bir süre sonra hissedebildim. Kadını bıraktım. Kopan parçayı alıp, hastaneye gittim. Kadın uyuşturucunun etkisi altındaydı ve zapt edilemiyordu. Arkadaşlarım beni görünce şoka girdiler. Bu kadına şiddet olarak algılanmasın.”





“AĞZINDA BAŞKA BİR CİSİM TAŞIYARAK PARMAĞI KOPARIYOR”

İşletme sahibi Serkan Keser ise, "Sonradan Kazakistanlı olduğunu öğrendiğimiz 3 yabancı kişinin arkadaşlarımız tarafından aşırı alkollü ve uyuşturucu madde kullandıklarını tespit etmesi üzerine kapıdaki arkadaşlara saldırgan davranmışlardır. Arkadaşımızın parmağını ısırarak koparmışlardır. Zor kullanılarak dışarıya çıkarttık. Biz mağdur taraftık. Polisi biz aradık ve ekip istedik. Saldırgan olan kadınlardan birisi mahkeme kararıyla tutuklandı. Doktorun tespitine göre saldırgan ağzında başka bir cisim taşıyarak parmağı koparıyor. 'Dişin koparabileceği bir sistem orada yok ' diye doktor bize açıklama yaptı.” ifadelerini kullandı.