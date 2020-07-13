Seyir halindeki kamyonete asılarak kasadaki matkabı çalan hırsızın ve o anları gören bir vatandaşın şaşkınlığı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, seyir halindeki kombi tamir ve bakım servisine ait kamyonetin kasasına asılan bir hırsız, brandasını açtıktan sonra içeride bulunan matkabı çalarak, kayıplara karıştı.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞTI KALDI

Hırsızlığa tanık olan iki esnaf ise yaşananları şaşkınlık içinde izledi.

Firma sahibi ve çalışanları hırsızlığı, esnafların kendilerine telefon açmasıyla öğrendi. Polise giden firma sahibi, hırsızdan şikayetçi oldu.

Beyoğlu'nda hareket halindeki kamyonetten hırsızlık anları kamerada

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM, ŞOK GEÇİRDİM"

Olayı anlatan firma sahibi Fatih Şahin, "Ustalarımız dar bir sokakta rampa yukarı hareket halindeyken, vatandaşın bir tanesi kamyonetin arkasına takılıp, brandayı açtıktan sonra içeriye uzanıp matkabımızı çaldı. Biz olayı, esnaf bir arkadaşın olayı görüp güvenlik kamerasından kamyonettin üzerindeki numarayı aramasıyla öğrendik. Esnaf arkadaş da biraz şaşırmış, olayın şokunu yaşamış. Sesini bile çıkaramamış. Ustalarımızı uyaramamış. Ben görüntüleri izlediğimde şok geçirdim. Bu beni çok şaşırttı. Yani arkadaşı kutluyorum. Filmleri aratmayan, aksiyon sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olmuş." dedi.

Öte yandan, herkes tarafından dikkat çeken o anlar ise bir markettin güvenlik kameralarına yansıdı.