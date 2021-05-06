Kiraladıkları araç ile hırsızlığa çıkan şahıslar, otomobilin benzini bitince iterek akaryakıt istasyonuna götürdü. Şahısların o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Göktuğ Sokak üzerinde Samet D. (21) ve Muhammed Y. (22), kiraladıkları araç ile sokaklarda turlamaya başladı.

Bir süre sonra gözlerine kestirdikleri lüks araçların gösterge panellerini çalan şüpheliler, olay yerinden ayrıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar kapsamında Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) araçları takibe aldı.

Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi, Topkapı’da oldukları belirlendi.

Söz konusu adrese giden ekipler bir süre bekledikten sonra şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Beyoğlu’nda, hırsızlık yaparken benzini biten aracı ittiler VİDEO

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Samet D. hakkında 5 adet oto hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet yağma, 1 adet uyuşturucu madde kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, 1 adet kasten yaralama suçları olduğu öğrenildi.

Ayrıca Muhammed Y.'nin 4 adet otodan hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet uyuşturucu imal etme ve kullanma, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet açıktan hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERAYA YANSIDI

Şahsıların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahısların görüntülerde kiraladıkları aracın benzininin bittiği görüldü.

Yolda kalan hırsızların, aracı iterek yakındaki bir akaryakıt istasyonuna götürdükleri görüldü.