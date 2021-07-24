Beyoğlu’nda husumetlisini bacağından vurdu

Aralarında husumet olan Ersin E., Alparslan Ç. ve İbrahim U. yol üzerinde karşılaştı. Taraflar arasındaki silahlı kavgada Ersin E. bacağından vuruldu.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi’nde, saat 19.15 sıralarında tek başına yürüyen Ersin E., önceden husumetli olduğu İbrahim U. ve Alparslan Ç. ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Ersin E., belindeki silahı çekince İbrahim U. silahını çıkararak iki el ateş etti.

KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Mermiler Ersin E.‘nin bacağına isabet ederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ersin E., cadde üzerindeki marketin önüne oturdu.

Olay yeri adeta kan gölüne döndü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ersin E. Vatandaşların yardımıyla araca alınarak Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

İbrahim U. ve Alparslan Ç. yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli İbrahim U. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İbrahim U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.