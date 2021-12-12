Beyoğlu’nda içeceğine ilaç atılan Alman turist, gasbedildi

Alman turist Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunuslu bir şahsın götürdüğü mekanda, içeceğine ilaç atmasının ardından gasbedildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de, Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunus uyruklu Mokhles K. (39) ile bir mekana giderek alkol almaya başladı.

Mekanda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla öz çekim yapmak istedi.

Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi.

TELEFONUNU VE PARASINI ALDI

İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçince, mekanda bulunanlar Alman turistin sarhoş olduğunu düşünerek olaya müdahale etmedi.

Bu sırada Mokhles K. ayağa kalkarak Alman turistin cebinden telefonunu ve parasını alıp dikkat çekmemek için yerine oturdu.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan bir süre sonra kendine gelen Harald Rolf B., soyulduğunu anlayınca mekan çalışanlarından yardım istedi.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine mekana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek gaspçının gidiş yönüne doğru bütün kameraları inceledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tunus uyruklu Mokhles K. yakalanarak gözaltına alındı.