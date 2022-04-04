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- Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
- DHA
- 04.04.2022 - 14:15
- Güncelleme : 04.04.2022 - 15:20
İstanbul Beyoğlu'nda, İETT otobüsünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.
Öğle saatlerinde yaşanan kazada, Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi’nde kontrolden çıkan otobüs, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı.
4 ARACA ÇARPTI
Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı VİDEO