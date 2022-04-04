Petrol
105.75
1.30%
Euro
16.19
-0.17%
Dolar
14.70
0.11%
Altın
913.27
0.45%
Borsa
2283
1.39%
Bitcoin
681.674
-0.04%
BTXN Coin
34.90
-0.79%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

    Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı

    İstanbul Beyoğlu'nda, İETT otobüsünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

    Öğle saatlerinde yaşanan kazada, Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi’nde kontrolden çıkan otobüs, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı.

    4 ARACA ÇARPTI

    Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı VİDEO

    Beyoğlu nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı #1

    Beyoğlu nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı #2

    Beyoğlu nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı #3

    Beyoğlu nda İETT otobüsü 4 otomobile çarptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı
    Dünya

    Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Hüseyin Türkmen: Çok fark olunca karıştırabiliyoruz
    Futbol

    Hüseyin Türkmen: Çok fark olunca karıştırabiliyoruz

    Görüş Bildir