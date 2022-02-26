Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi

Bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, İBB Halk Ekmek büfesine girdi. Büfede maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piripaşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek büfesine, saat 11.50 sıralarında, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü çarptı.

Kazada, otobüsün Halk Ekmek büfesinin içine girdi. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BÜFE SAHİBİ YÜZÜNDEN YARALANDI

Büfede ve otobüste, ağır maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen kimse olmazken, büfe sahibi Hüseyin Ucuocak kazayı yüzünden yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar bölgeye gelirken, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek çalışmalar yaptı.

Kaza sonrası otobüs, ekiplerin çalışmalarıyla yerinden kaldırıldı.