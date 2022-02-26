Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
542.110
-1.00%
BTXN Coin
39.99
2.82%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi

    Bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, İBB Halk Ekmek büfesine girdi. Büfede maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piripaşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek büfesine, saat 11.50 sıralarında, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü çarptı.

    Kazada, otobüsün Halk Ekmek büfesinin içine girdi. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    BÜFE SAHİBİ YÜZÜNDEN YARALANDI

    Büfede ve otobüste, ağır maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen kimse olmazken, büfe sahibi Hüseyin Ucuocak kazayı yüzünden yaralı olarak atlattı.

    Kazayı gören vatandaşlar bölgeye gelirken, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek çalışmalar yaptı.

    Kaza sonrası otobüs, ekiplerin çalışmalarıyla yerinden kaldırıldı.

    Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi #1

    Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi #2

    Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi #3

    Beyoğlu’nda İETT otobüsü, Halk Ekmek büfesine girdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 26 Şubat 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 26 Şubat 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Ceyhun Kazancı: Önce hoca, sonra golcü
    Transfer dosyası

    Ceyhun Kazancı: Önce hoca, sonra golcü

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir