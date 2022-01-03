Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

İşine gitmek üzere yola çıkan genç kadın, karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün altında kaldı. Genç kadının ağır yaralandığı kaza ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde işe gitmek üzere evinden çıkan Emel Koç Lokmacı, kaldırımda yürürken reflüje geçerek yolun karşısına ilerlemek istedi.

YAYA OTOBÜSÜN ALTINDA EZİLDİ

O esnada ise Fatih Peçe kontolündeki 34 LR 1043 plakalı İETT otobüsü, karşıya geçmeye çalışan Lokmacı'ya feci şekilde çarptı.

Kadın çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde yere vurarak ağır yaralandı.

AĞIR YARA ALAN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri genç kadını ağır yaralı şekilde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Peçe ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.