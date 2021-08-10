Aralarında husumet bulunan iki aile, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Polisin müdahalesi ile sonlanan kavga, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tophane Semti Boğazkesen Caddesi üzerinde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 16.00 sıralarında aralarında husumet olan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar birbirine saldırmaya başladı.

Sokak ortasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda iki aile arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada VİDEO



TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ekiplerin müdahalesi ile taraflar dağıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.