Hacıahmet Mahallesi üzerinde bulunan markete iki çocuğuyla giren kadın, ödeme işleminin ardından kapıya yönelirken, aynı anda içeriye giren başka bir kadının cebindeki telefonu çaldı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde, markete çocuklarıyla giden annenin, yankesicilk yöntemiyle yaptığı hırsızlık pes dedirtti.

Küçük yaştaki iki çocuğuyla birlikte markete gelen kadın, alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya geldi. Aldıklarının ücretini ödeyen kadın, kapıyı açıp çocuklarını önden çıkarttı.

MARKETE GİREN KADININ CEBİNDEN TELEFONUNU ALDI

Yankesici kadın, kendisi de çıkacağı sırada içeriye giren başka bir kadının cebine elini atarak hızlı bir şekilde telefonu çaldı. İçeriye giren kadın telefonun olduğu cebine elini atsa da, yaşanan durumdan habersiz markete girdi.

YANKESİCİLİK ANI KAMERADA

Telefonu çalan kadın ise, çocuklarını da alarak hızlı bir şekilde marketten uzaklaştı. Bir süre sonra telefonun olmadığını anlayan kadın, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince telefonun çalındığını anladı.

Beyoğlu'nda iki çocuk annesinin hırsızlık anı kamerada VİDEO



HIRSIZ ANNE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliğini tespit eden polis, yankesici kadını yakalayarak gözaltına aldı.