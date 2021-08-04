Aralarında husumet bulunan tarafların sözlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında vurulan şahıslardan biri yaşamını yitirirken, diğeri ise hafif yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Halas Sokak'ta, Mahmut I. ile husumetli olduğu Ahmet A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenirken, Ahmet A.’nın arkadaşı Murat İmrak araya girdi.

SİLAHINI ÇIKARIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Yaşanan arbedede belindeki silahını çeken Mahmut I., Ahmet A. ve Murat İmrak’a kurşun yağdırdı. Murat İmrak karnına isabet eden kurşun sebebiyle ağır şekilde, Ahmet A. ise ayak bileğinden hafif şekilde yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Saldırgan Mahmut I. koşarak olay yerinden kaçarken, yaralılar Ahmet A. ve Murat İmrak ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat İmran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda iki kişiye kurşun yağdırdı

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.