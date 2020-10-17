Beyoğlu'nda inşaat işçilerinin kavgasında kan aktı

Sabah saatlerinde 3 saldırganın önceden kavgalı oldukları şahısların bulunduğu inşaatı basarak ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, gözaltına aldı.

Sabah saatlerinde Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerindeki inşaata geldi.

Şahıslar inşaata geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz ve silahlı 3 saldırgan, inşaata gelerek taraflarla tartışmaya başladı.

YAŞLI ADAM RASTGELE ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine saldırganlar, silahlarını ateşledi.

Saldırganlar arasında yer alan yaşlı bir adamın silahına sarıldığı ve rastgele ateş ettiği o anlar, Ensonhaber WhatsApp hattına düştü.

Beyoğlu'nda pompalı dehşeti İZLE

ARACA BİNİP KAÇTILAR

Ortalığın karıştığı olayda Kasım Kurt, kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından saldırganlar otomobille kaçarken, Kurt’un oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kasım Kurt’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan ağır yaralı Kurt, yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.

POLİS, DELİL TOPLADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesini alarak olayı gerçekleştiren şahısların önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise kovanları inceleyerek fotoğrafladıktan sonra delil torbasına koydu.

BEYOĞLU POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Öte yandan otomobille olay yerinden kaçan Hüsnü B, Reşit B. ve Ali B’yi yakalamak için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelileri Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Etkisiz hale getirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.