Sevgilisi ile tartıştıktan sonra vurulan kadın hastanede tedavi altına alınırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 65 yaşında olan Osman A. silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin sol kasığına isabet etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Osman A. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda kadına saldırı anı kamerada ViDEO

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Elmas F. isimli yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.