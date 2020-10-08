Dolar
7.9153
0.425%
Euro
9.3214
0.4851%
Altın
1893.06
0.311%
Borsa
1151.28
-0.098%
G. Altın
481.422
0.5982%
Bitcoin
84470.3
0.5625%
EXEN Coin
13.00
-0.26%
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı

    Talihsiz adamın organları ailesi tarafından bağışlanırken yakalanıp, tutuklanan kalaslı gaspçı polisteki ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olanları hatırlamıyorum" dedi.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 12:48
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 12:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Galata Köprüsü alt geçidinde yürüyen Hüseyin Sezer ve 2'si kadın üç arkadaşının önünü kesen kişi para istedi.

    Hüseyin Sezer, cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi.

    PARAYI BEĞENMEDİ

    Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları, yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı.

    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı #1

    ARKADAŞLARI SALDIRGANIN PEŞİNDEN KOŞTU

    Bununla da yetinmeyen saldırgan, tadilat sonrasında altgeçitte bırakılan kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına darbe alan Sezer, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı.

    Sezer'in arkadaşları saldırganı yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı.

    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı #2

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Hüseyin Sezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kafatasında kırık olan ve beyin kanaması geçiren Sezer, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sezer 4 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Hüseyin Sezer'in organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı #3

    KALASLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Kalaslı saldırgan Doğan Uslu ise polisler tarafından yakalandı.

    Karaköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Doğan Uslu, polisteki ilk ifadesinde "Çok alkollüydüm, olanları hatırlamıyorum." dedi.

    İşlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Uslu, "gece vakti silahlı yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı #4

    Beyoğlu’nda kalaslı saldırıya uğrayan kişi hayata tutunamadı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir