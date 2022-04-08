Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan kadınlar ortalığı karıştırdı

Markette alışveriş yaptıkları sırada cep telefonlarını çaldıran yabancı uyruklu iki kadın, kovaladıkları şüpheliyi yakalayamayınca deliye döndü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hüseyinağa Mahallesi’ndeki bir marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadından biri, elindeki cep telefonlarını tezgahın üstüne koydu.

Çantadan para çıkarırken telefonları kaptırdılar

Kadın çantasından para çıkarmaya çalışırken o sırada içeri giren kapkaççı ise cep telefonlarını alıp kaçtı.

Marketi birbirine kattılar

Kapkaççının peşine düşen kadınlar şahsı yakalayamayınca markete geri dönüp çalışanlarla tartışmaya başladı. Bu sırada markette bulunan ve onları sakinleştirmeye çalışan kişilerle de tartışan kadınlar tehditler savurup kavga çıkardı. Hırsını alamayan kadınlar araya giren kişilere saldırıp raflardaki ürünleri yere döktü.

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Polis harekete geçti

Kadınlar olay sonrası bölgeden uzaklaşırken, market çalışanı durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"Esnaflar rahat çalışamaz oldu"

Olayı güvenlik kamerasından izlediklerini anlatan market işletmecisi Mehmet Şirin Okan, şunları söyledi:

"Burada esnaflar rahat çalışamıyor, sokağımızdan 7/24 hırsızlar eksik olmuyor. Taksim Meydanı'na 5 dakika uzaklıktayız. İstiklal Caddesi'ne çok yakınız. Burada bu olay oluyorsa daha ne diyebilirim ki. Yetkililere sesleniyoruz bu olayın üzerinde dursunlar, savcılığa başvurmayı düşünüyoruz. İnsanlar burada rahatça gezmesin mi, turistler alışveriş yapmasın mı.





"Bizi kapkaççıyla ortak sandılar"

Burada kavga çıkardılar. Kapkaç olayından sonra tezgahtaki malzemeleri yere döktüler. Bu kişiler sizle birlikte mi, neden burada telefonlar çalınıyor dediler. Müşteriler bizi de yanlış anladılar. Kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşündüler. Biz de onlara, gelin karakola gidelim gerekirse savcılığa başvuralım emniyet bunun üzerinde dursun dedik. Güvenlik kamerası var her şey ortada. Biz bu olayların yaşanmaması için ve kimsenin şüphesi olamasın diye güvenlik kamerası taktık.

"Çevredeki insanlar sakinleştirmeye çalıştı"

Kapkaççılar dükkana girmeden önce kaçma anlarının görüntülenmemesi için dış kameramın kablosunu söküp, yüzlerini kapatmışlar. Bu işi planlı yapmışlar, bunlardan artık bıktık. Yaşlı bir amca vardı burada olay sonrası kadınları sakinleştiriyordu. 'Olay çıkarmayın burada, olayın bizle alakası yok' dedi. Hırsızlar zaten kapkaç yapmış kaçmışlar. Kadınlar burada dükkanı dağıtıyorlar, eşyaları yerlere döküyorlar. Amca onları sakinleştirmeye çalışıyor, onlara saldırmıyor. Olay yanlış anlaşılmasın."