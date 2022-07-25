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    Beyoğlu'nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı

    Ukraynalı kadının cep telefonunu çalan hırsızı, sokaktakiler yakalamaya çalıştı. Şüpheli, pet şişeyle yapılan müdahaleden de kurtulurken polislerin çabası sonucu yakalandı.
    • 25.07.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:37
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    Beyoğlu'nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Firuzağa Mahallesi'ndeki Faik Paşa Caddesi'nde Ukrayna uyruklu Y.D., cep telefonu ile konuşarak ilerliyordu.

    Tam o esnada arkasından gelen bir kişi, Y.D.'nin cep telefonunu çaldı.

    Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı.

    Hırsıza pet şişe atıldı

    Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi, kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı.

    Yaşanan olayın ardından şüpheli kaçarken sokaktakilerin kapkaççıyı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D. ise şüpheliden şikayetçi oldu.

    Beyoğlu'nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı VİDEO

    Yeri tespit edilen şüpheli kaçarken kolunu kırdı

    Şüpheli Yunus K.'nin Esenyurt'ta kaldığı belirlenirken yakalanacağını anlayan şahıs, kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan şüphelinin kolu kırıldı.

    Başka bir hırsızlık olayına daha karışmış

    Yunus K. gözaltına alınırken Beyoğlu'ndaki kapkaçtan bir gün önce de Fatih'te, başka bir kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı.

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    Beyoğlu nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı #6

    Beyoğlu nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı #7

    Beyoğlu nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı #8

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    Beyoğlu'nda kapkaççıyı, pet şişe atarak durdurmaya çalıştı

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