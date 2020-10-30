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    Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye ceza yedi

    Karaköy Meydanı’nda polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen kurye evine götürüldü.
    • AA
    • 30.10.2020 - 06:21
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 06:26
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    Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye ceza yedi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy Meydanı’nda uygulama yapan trafik polisleri bir restoranda çalışan motosikletli kuryeyi durdurdu. Belgeleri kontrol eden ekipler, kuryenin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

    Yapılan sorgulamada, kurye Adem İ’nin temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

    3 BİN 150 TL CEZA YAZILDI

    Polis ekipleri, bunun üzerine kurye hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

    Adem İ. daha sonra karantinada kalması için asayiş ekiplerince evine götürüldü.

    Kuryenin sürdüğü motosiklet ise başka bir restoran çalışanı tarafından olay yerinden alındı.

    Beyoğlu'nda karantina ihlali yapan kurye ceza yedi İZLE

    Beyoğlu nda karantina ihlali yapan kurye ceza yedi #1

    Beyoğlu nda karantina ihlali yapan kurye ceza yedi #2

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