Beyoğlu'nda kardeşini tiner dökerek yakan ağabeyin cezası

Beyoğlu'nda 9 ay önce kardeşi Serkan Dalkıran'ın üzerine tiner dökerek yaktığı iddiasıyla yargılanan ağabeyi Hanifi Dalkıran'a 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile avukatları hazır bulundu.

Kafasında, yüzünde, el ve kollarında yanıklar olan Serkan Dalkıran, sürekli olarak ağabeyiyle birlikte tiner kullandığını ve 10 senedir sokaklarda yaşadığını söyleyerek ağabeyinden şikayetçi olmadı.

"TİNERİ SU ZANNEDİP DÖKTÜM"

Sanık Hanifi Dalkıran ise son savunmasında, "Ben kendi kardeşimi yakacak bir insan değilim. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "Nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 17 yıl hapis cezası verdi.

Ağabey kardeşini tinerle yaktı VİDEO

CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak sanık Hanifi Dalkıran'ın cezasında takdiri indirim yapan mahkeme heyeti, cezayı 14 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.